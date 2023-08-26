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13:09, 26 августа 2023Среда обитания

Константин Меладзе решил продать дом на Рублевке через мать

Mash: Константин Меладзе выставил на продажу дом на Рублевке через мать

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Композитор и муж певицы Веры Брежневой Константин Меладзе вновь выставил на продажу их с поп-исполнительницей дом на Рублевке, однако в этот раз решил продать его через мать. Об этом стало известно Mash.

Уточняется, что речь идет о доме площадью 700 квадратных метров, который находится в коттеджном поселке «Миллениум парк». Брежнева и Меладзе в феврале уже пытались продать его, однако затем объявление исчезло.

По информации издания, в августе недвижимость снова была выставлена на продажу. «По словам нашего собеседника, принимающего участие в сделке, на этот раз его продает скромная пенсионерка — мама Константина [Меладзе]», — говорится в публикации. Отмечается, что по сравнению с предыдущим объявлением дом подорожал на 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что изначально трехэтажный дом Брежневой и Меладзе планировали сдавать в аренду, однако позже решили продать.

В мае 2022 года стало известно, что певица и композитор переехали в Италию. В июне 2023 года исполнительница Лайма Вайкуле заявила, что Брежнева обосновалась в Латвии.

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    Олег Давыдов
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