Вера Брежнева выставила на продажу особняк в Подмосковье

StarHit: Вера Брежнева и Константин Меладзе продают особняк в Подмосковье

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, особняк находится в комплексе «Миллениум парк», его площадь оценивается в 700 квадратных метров. В объявлении не указано имя нынешнего владельца, однако редакторы сделали вывод о принадлежности дома певице по фотографиям интерьера.

Риелтор отметил, что изначально дом планировали сдавать в аренду, однако позже решили продать. Владельцы попросили за него 299 миллионов рублей. В особняке есть три этажа. Особое внимание привлекает просторная гостиная с высокими потолками и выходом на террасу.

Ранее недвижимость в Москве решила продать российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена в реестр иностранных агентов). Она попросила за квартиру в Басманном районе столицы 30 миллионов рублей, однако сама приобрела ее за 20 миллионов рублей. Повышение цены объяснили дизайнерским ремонтом.