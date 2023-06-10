Названо место жительства уехавшей из России Веры Брежневой

Лайма Вайкуле заявила, что уехавшая из России Вера Брежнева живет в Латвии

Уехавшая из России украинская певица Вера Брежнева обосновалась в Латвии. Об этом сообщила латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, передает РИА Новости.

«Вера в Риге. Она живет недалеко от меня. Она будет петь у меня на фестивале», — заявила она.

Бывшая участница проекта «ВИА Гра» публично осудила специальную военную операцию на Украине и покинула Россию. Позднее она и композитор Константин Меладзе выставили на продажу их особняк в Подмосковье площадью в 700 квадратных метров. Кроме того, сообщалось, что Вера Брежнева начала распродавать свои композиции, в том числе и хит «Любовь спасет мир».

В марте 2022 года Брежнева рассказала, что занимается волонтерской деятельностью в Польше. Она опубликовала несколько видео со склада, где распределяется гуманитарная помощь для украинцев.

