Критик Соседов заявил о ненужности продаваемых Наргиз и Брежневой песен

Музыкальный критик Соседов заявил, что продаваемые Наргиз и Брежневой песни никто не купит

Российский музыкальный критик Сергей Соседов высказался о продаже своих песен узбекской исполнительницей Наргиз Закировой и украинской певицей Верой Брежневой. Своим мнением он поделился в разговоре с IReactor.

Журналист подчеркнул, что правами на композицию обладают не только ее авторы, но и композиторы и поэты. По его словам, трек «Лети», который Наргиз выставила на продажу, принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, который может запретить его исполнение другими лицами.

«Фадеев имеет право сказать неизвестной певичке: я считаю, вам песня не подходит. Вас никто не знает, и я против того, чтобы вы ее пели», — поведал критик.

Соседов добавил, что ресторанные певцы не нуждаются в приобретении прав на композиции, так как в большинстве случаев просто скачивают минус трека и выступают с ним. «Платить им придется только если их поймают за публичным исполнением», — объяснил критик.

Журналист также назвал идею с продажей песен «глупой затеей», заявив о том, что треки никто не купит.

Ранее стало известно, что Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию до 2072 года, выставила на продажу свою композицию «Лети» за 123 тысячи рублей. До этого сообщалось, что Вера Брежнева начала распродавать свои композиции, в том числе и хит «Любовь спасет мир».