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10:09, 30 марта 2023Культура

Депортированная из России певица Наргиз выставила на продажу свою песню

Депортированная из России Наргиз выставила на продажу свою песню за 123 тысячи рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Узбекская певица Наргиз Закирова, которой ранее запретили въезд в Россию до 2072 года, выставила на продажу свою композицию. Об этом сообщается на сайте по продаже прав на песни Muznavigator.

Артистка выставила на продажу свой российский трек под названием «Лети». Стоимость приобретения прав на композицию составляет 123 тысячи рублей.

В конце декабря прошлого года Наргиз Закирова впервые рассказала о депортации из России. Исполнительница сообщила, что по прилете в Москву во время прохождения паспортного контроля ей сообщили о необходимости дополнительной проверки.

Тогда же артистка узнала о запрете на въезд в Россию. Причиной запрета стала критика специальной военной операции (СВО) на Украине со стороны певицы.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие из России артисты вернутся из-за отсутствия аудитории в других странах.

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Анастасия Астахова
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