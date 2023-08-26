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15:20, 26 августа 2023Мир

Раскрыты подробности задержания россиянина в Финляндии

Задержанный в Финляндии Петровский лично не обращался в посольство до 23 августа

Фото: Karavanov_Lev / Shutterstock / Fotodom

Российское посольство в Хельсинки, Финляндия, раскрыло подробности задержания одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что личных обращений от Петровского до 23 августа не поступало. При этом отмечается, что россиянину предоставили возможность воспользоваться телефоном и проинформировали о праве связаться с посольством.

«Личных обращений в посольство, которые позволили бы оказать необходимое консульское содействие, от него, однако, не поступало», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Ян Петровский может попросить у Хельсинки политического убежища в связи с возможной экстрадицией на Украину. О его задержании стало известно 25 августа.

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    Мария Винар
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