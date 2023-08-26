Фитнес-эксперты рассказали о наиболее эффективных при похудении вариантах планки

Фитнес-эксперты журнала Shape посоветовали делать «планку-штопор» для похудения

Фитнес-эксперты журнала Shape рассказали о наиболее эффективных при похудении вариантах планки. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты отметили, что снизить вес и прокачать мышцы почти всего тела поможет классическая планка на предплечьях со статическим удержанием в течение 30 секунд. Далее к этому времени постепенно можно добавлять по 15 секунд или прибавить дополнительное движение — импульсные поднятия бедра. «Поднимите правую ногу вверх, сохраняя тело на одной линии, согните колено, так чтобы стопа была направлена четко к потолку. Короткими пульсирующими движениями начните поднимать и опускать ногу вверх-вниз», — пояснили эксперты, добавив, что на каждую сторону необходимо сделать два подхода по восемь повторений.

Кроме того, эффективна «планка-штопор» также с опорой на предплечьях. «Сделайте глубокий вдох. На выдохе напрягите косые мышцы живота и скрутите тело влево. Вам не нужно касаться бедрами коврика. Вдохните и вернитесь в исходное положение. На следующем выходе скрутитесь вправо», — добавили специалисты. Это упражнение выполняется в два подхода с повторением движения по восемь раз на каждую сторону.

21 августа журналисты PrimaMedia назвали лучшие упражнения для избавления от целлюлита. Для этого нужно выполнять силовые упражнения, такие как приседания, и кардиоупражнения.