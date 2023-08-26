«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги — 2:2

Казанский «Рубин» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Казани и завершилась со счетом 2:2. В добавленное к первому тайму время с пенальти отличился нападающий хозяев Мирлинд Даку. Оставшись в меньшинстве после удаления Николаса Переза на 56-й минуте, динамовцы сумели выйти вперед, мячи забили Денис Макаров (60-я минута) и Дмитрий Скопинцев (75-я). На 96-й минуте счет сравнял Джоэль Фамейе.

После шести туров «Рубин» с пятью очками располагается на 12-м месте в таблице РПЛ. «Динамо» занимает третью строчку, в активе московского клуба 13 очков.

Ранее 26 августа петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0. У сине-бело-голубых отличились Иван Сергеев, Клаудиньо и Матео Кассьерра, оформивший дубль.

