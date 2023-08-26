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17:01, 26 августа 2023Мир

Зеленскому предрекли конфликт с украинскими военными

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек Зеленскому конфликт с украинскими военными
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому конфликт с украинскими военными. Мнением он поделился в видео на YouTube-канале Dialogue works.

«Я думаю, что в какой-то момент в ближайшем будущем у него возникнет конфликт с военными. Особенно с учетом того, что контрнаступление проваливается и они вообще не продвигаются», — заявил Джонсон, говоря о Зеленском и Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Бывший аналитик ЦРУ также добавил, что политики в какой-то момент могут начать обвинять в неудачах на фронте армию, а военные — политиков. Он также подчеркнул, что военнослужащие, в отличие от политиков, имеют в распоряжении оружие.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Украина, поэтому ВСУ несут серьезные потери. По его словам, о последнем свидетельствуют кадры со спутника, показывающие новые захоронения.

Перед этим Джонсон сообщил, что Зеленский обвинил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в провале контрнаступления.

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    Олег Давыдов
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