Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия выпускает в 7 раз больше боеприпасов, чем Украина

Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Украины, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери, о чем свидетельствуют кадры со спутника, показывающие новые захоронения. Это превосходстве РФ раскрыл экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших», — сказал аналитик, добавив, что именно этот фактор является ключевым в том, что ВСУ теряют под обстрелами больше бойцов, чем ВС РФ.

Экс-агент ЦРУ объяснил, что украинские потери с точки зрения разведки легко просматриваются в соцсетях, через накладные расходы и масштаб захоронений, который виден со спутника. В России подобного не увидеть, отметил Джонсон.

