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23:17, 22 августа 2023Бывший СССР

В США рассказали об обвинениях Зеленского в адрес главкома ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного в провале контрнаступления.

«Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — отметил эксперт.

По мнению Джонсона, о провале наступательной операции ВСУ говорит нежелание Киева допустить представителей мировых СМИ на фронт, чтобы они не могли показать реальную картину происходящего.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что уничтожение последних элитных резервов ВСУ, которые отправили в бой на запорожском направлении, приведет к обвалу фронта в зоне проведения специальной военной операции.

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    Марина Совина
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