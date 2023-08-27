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07:53, 28 августа 2023Спорт

Российская гимнастка призналась в избиении тренера перед Олимпийскими играми

Российская гимнастка Дмитриева рассказала, что избила тренера перед Олимпиадой

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российская гимнастка Дарья Дмитриева рассказала, что избила своего тренера Ольгу Буянову в ходе ссоры перед Олимпиадой в Лондоне. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка вспомнила, что перед Играми нервничала, так как думала, что не пройдет в состав сборной на соревнования. «У меня случился большой конфликт с личным тренером, который закончился настоящей стычкой — она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить. Она в какой-то момент просто молча ушла», — сказала Дмитриева.

По ее словам, после этого Буянова продолжила с ней работать, и они вместе полетели на сборы в Хорватию. Там Дмитриева узнала, что поедет на Олимпиаду. Впоследствии она стала серебряной призеркой Игр в Лондоне в индивидуальном многоборье. Кроме того, в активе россиянки четыре золота чемпионатов мира и одно — Европы.

27 августа Дмитриева назвала цель отстранения страны от международных соревнований. «Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться. Именно в этом цель нашего отстранения. Но мы не имеем права их опускать», — заявила гимнастка.

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    Андрей Стрельцов
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