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14:12, 27 августа 2023Спорт

Легионер клуба РПЛ получил российский паспорт

Нападающий «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Конате получил российский паспорт

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате получил российский паспорт. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

«Мы поздравляем Конате с гражданством России! Напомним, супруга футболиста Кристина — уроженка Сибири. Дочке Ясмине семь месяцев», — заявили в команде.

Конате впервые оказался в России в 2016 году, подписав контракт с клубом РПЛ «Урал». Позже он выступал за «Тамбов» и «Химки». В 2021 году форвард стал футболистом «Ахмата». Его контракт с командой был подписан на один сезон с возможностью продления еще на два.

Ранее косовский футболист «Ахмата» Бернард Бериша заявил о желании получить российское гражданство. «Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», — заявил легионер.

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    Алексей Гусев
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