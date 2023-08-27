Легионер клуба РПЛ заявил о готовности получить российский паспорт

Легионер «Ахмата» Бериша заявил о готовности получить российский паспорт

Косовский полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заявил о готовности получить российское гражданство. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днем, все обговорив», — заявил легионер.

31-летний футболист играет в России с 2017 года, его контракт с грозненским клубом РПЛ действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

14 августа чешский нападающий хоккейного клуба «Лада» Остап Сафин получил российский паспорт. Спортсмен имеет российские корни. Семья хоккеиста переехала в Чехию за несколько месяцев до его рождения. С 2017-го по 2022-й нападающий играл в Северной Америке.