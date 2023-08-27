Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь обеспечить безопасность

Посол: ЦАР попросила Россию помочь обеспечить безопасность во время референдума

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) в период конституционного референдума обращалась к России с просьбой помочь с обеспечением безопасности. Об этом РИА Новости рассказал посол России Александр Бикантов.

Он пояснил, что Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отвергла аналогичную просьбу, и власти страны обратились к Москве. При этом речь о количестве российских военных инструкторов не шла, это было на усмотрение российской стороны. В результате, по его словам, референдум прошел без каких-либо инцидентов.

В феврале Бикантов раскрыл, что в ЦАР на постоянной основе работают 1890 российских военных инструкторов. При этом, отмечал дипломат, Банги заинтересовано в увеличении их количества, и власти республики в установленном порядке направили соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.

Ранее посол рассказал, что армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране. Он добавил, что власти республики высоко ценят работу российских специалистов по обучению военных, сотрудников полиции и жандармерии.