Турция заявила об отсутствии холода в отношениях с РФ после визита Зеленского

NTV: у Турции нет охлаждения в отношениях с Россией после визита Зеленского

У Анкары нет охлаждения в отношениях с Россией после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление главного советника президента страны Акифа Чагатая Кылыча.

«Выразив несогласие с утверждениями о "холоде" отношений с Россией после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, Кылыч заявил, что Турции удалось получить доверие сторон с самого начала войны», — говорится в материале.

Ранее в турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) подтвердили визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию на предстоящей неделе. Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для возможного возвращения Москвы к участию в зерновой сделке.

7 июля Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в особняке Вахдеттин в Стамбуле.

