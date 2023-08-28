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18:07, 28 августа 2023Спорт

Тренер «Динамо» рассказал о преимуществе пива перед газировкой для футболистов

Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что для футболистов пиво лучше газировки

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о преимуществе пива перед газировкой для футболистов после матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по пять-семь бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — заявил он. Чешский специалист добавил, что в Германии после матчей у футболистов всегда есть пиво в раздевалках.

Личка возглавил столичный клуб 22 июня 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на два года. После шести туров Российской премьер-лиги «Динамо» с 11 очками располагается на пятой строке таблицы.

Ранее нападающий московского «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о том, какой алкоголь нужно пить после матчей. «После поражения пиво не помогает, надо покрепче», — поделился футболист.

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