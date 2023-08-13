Смолов ответил на вопрос об алкоголе после поражений

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что пиво не помогает после поражений

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о том, какой алкоголь нужно пить после поражений. Его слова приводит Sport24.

«После поражения пиво не помогает, надо покрепче», — смеясь заявил футболист.

13 августа в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» обыграло «Балтику». Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0.

Ранее Смолов назвал правильный способ борьбы с похмельем. «Нужно терпеть, пить "Боржоми", "Энтеросгель"», — посоветовал футболист. Он подчеркнул, что в отпуске может выпить пива с утра и продолжать пить на второй день.