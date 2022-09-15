Смолов назвал правильный способ борьбы с похмельем

Футболист «Динамо» Федор Смолов посоветовал пить «Боржоми» при похмелье

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью YouTube-каналу Анастасии Ивлеевой назвал правильный способ борьбы с похмельем.

«Нужно терпеть, пить "Боржоми", "Энтеросгель"», — посоветовал футболист. Он подчеркнул, что в отпуске может выпить пива с утра и продолжать пить на второй день. По мнению Смолова, второй день вечеринок может быть веселее, чем первый.

14 сентября Смолов рассказал об ужине за полтора миллиона рублей. По его словам, вечеринка проходила в Нью-Йорке, поэтому ему пришлось платить.

Форвард перешел в «Динамо» в январе этого года. По информации «Чемпионат.com», спортсмен будет зарабатывать в команде два миллиона долларов в год. Он также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».