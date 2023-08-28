Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Завтра
19:00 (Мск)
Аттила Балаж
US Open (м)
Аслан Карацев
Сегодня
23:35 (Мск)
Иржи Легечка
US Open (м)
Бернарда Пера
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
US Open (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
21:30 (Мск)
Алисия Паркс
US Open (ж)
Людмила Самсонова
Завтра
18:00 (Мск)
Клэр Лю
US Open (ж)
Оливия Гадеки
Завтра
02:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
22:39, 28 августа 2023Спорт

На Украине оценили снятие с российских киберспортсменов нейтрального статуса

Украина обжалует право российских киберспортсменов выступать под флагом страны

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На Украине отреагировали на решение Международной федерации киберспорта (IESF) о снятии санкций с российских команд. Заявление Федерации киберспорта Украины (UESF) приводится в Telegram-канале организации.

«Несмотря на все протесты и попытки украинской федерации помешать, IESF удалось вернуть россиян на свои турниры и отменить запрет на использование флага», — говорится в сообщении. В UESF заявили, что видят в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов съезда, а также подчеркнули, что обжалуют решение в суде и будут добиваться повторного голосования.

Ранее 28 августа стало известно, что с российским спортсменам вернули право выступать под флагом страны и с гимном. Отмечалось, что за снятие с россиян нейтрального статуса проголосовали 32 делегата, 13 выступили против, еще 25 воздержались.

Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки беспилотника по России

    На Украине оценили снятие с российских киберспортсменов нейтрального статуса

    Киллеров из банды «Северские» будут судить в Подмосковье

    Адель упала от боли за кулисами собственного концерта

    Власти Ливана выдали ордера на арест двух обвиняемых в шпионаже россиян

    В офисе Зеленского рассказали о согласовании ударов по Крыму с Западом

    Турция заявила об отсутствии холода в отношениях с РФ после визита Зеленского

    В Белоруссии заявили о задержании польского агента

    В США призвали союзников помочь Украине в проведении выборов

    Ревнивый мужчина похитил любовника жены и сфотографировал в унизительной позе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости