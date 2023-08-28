Стало известно о поражении промышленного объекта в Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Лунин заявил о поражении промышленного объекта

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в промышленный объект», — написал Лунин, добавив, что дополнительная информация уточняется.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.

Ночью 27 августа власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. Кроме того, тревогу прозвучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.