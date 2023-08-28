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08:18, 28 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о поражении промышленного объекта в Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Лунин заявил о поражении промышленного объекта

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по промышленному объекту в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в промышленный объект», — написал Лунин, добавив, что дополнительная информация уточняется.

Ранее стало известно о мощных взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.

Ночью 27 августа власти Украины объявили воздушную тревогу в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны. Кроме того, тревогу прозвучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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