В Кривом Роге произошли взрывы

ТСН: в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли мощные взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает украинский телеканал ТСН.

«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», — говорится в сообщении телеканала. На данный момент на большей части Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия отразила наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области, нанеся удар по наступающей бронегруппе противника.

Вечером в четверг, 24 августа, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Позже взрывы в городе повторились, всего прозвучало три волны.