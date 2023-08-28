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05:16, 28 августа 2023Бывший СССР

В Кривом Роге произошли взрывы

ТСН: в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли мощные взрывы

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает украинский телеканал ТСН.

«Кривой Рог: звучат мощные взрывы», — говорится в сообщении телеканала. На данный момент на большей части Украины, включая Днепропетровскую область, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия отразила наступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области, нанеся удар по наступающей бронегруппе противника.

Вечером в четверг, 24 августа, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Позже взрывы в городе повторились, всего прозвучало три волны.

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    Марина Совина
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