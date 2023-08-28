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16:56, 28 августа 2023Мир

Макрон заявил о подготовке нового плана по Нагорному Карабаху

Макрон выступит с новым планом по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступит с новой инициативой по дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Трансляция пресс-конференции велась в Twitter Елисейского дворца.

Французский лидер намерен на этой неделе провести переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы потребуем полного соблюдения [договоренностей] о Лачинском гуманитарном коридоре, а также выступим с новой дипломатической инициативой на международной арене, чтобы усилить давление [на Азербайджан]», — сообщил о подготовке плана Макрон.

Ранее Ереван передал Баку новые предложения по подписанию соглашения. По словам Пашиняна, Армения приверженец мирной повестки.

15 августа главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Стороны уделили особое внимание необходимости реализации ранее согласованных шагов, которые направлены на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Карабаха.

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