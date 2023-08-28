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19:46, 28 августа 2023Бывший СССР

Украине предсказали раздел Западом после поражения ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад разделит Украину после провала ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Запад поделит между собой территорию Украины, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение. Такой сценарий предсказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Так называемые друзья — Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия, Молдова — будут откусывать целые куски от Украины», — высказался он. При этом президент Владимир Зеленский попал в западню, убежден Соскин. По его мнению, политик бросил все силы для атаки на российскую линию обороны, но стало ясно, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Соскин заключил, что если ВСУ уничтожат, республику разорвут на части.

Ранее сообщалось, что в ВСУ разочаровались в ходе контрнаступления. Командир роты ВСУ с позывным Шрам также заявил, что бывалые солдаты сходят с ума на поле боя. По его словам, он даже не мог представить чего-либо страшнее.

Зеленский также признавал, что контрнаступление украинской армии проходит очень сложно.

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    Алина Гончарова
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