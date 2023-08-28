Белгородский губернатор Гладков сообщил о формировании второго полка самообороны

В Белгородской области формируют второй полк самообороны. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас мы формируем второй полк самообороны», — сказал глава области.

Он отметил, что вступившим в ряды территориальной обороны снаряжение и форма выдаются не сразу. Для этого, по словам губернатора, необходимо добросовестно участвовать в деятельности отрядов в течение длительного времени.

В конце мая Гладков сообщил о намерении местных властей вооружить отряды территориальной обороны. На тот момент он отмечал, что в регионе были сформированы семь батальонов, состоящие почти из 3000 человек.

Позже лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в Госдуме захотели дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия. Также он отметил, что подготовка соответствующих поправок в законодательство уже ведется.