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20:22, 28 августа 2023Россия

Гладков сообщил о формировании второго полка самообороны в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о формировании второго полка самообороны

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области формируют второй полк самообороны. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас мы формируем второй полк самообороны», — сказал глава области.

Он отметил, что вступившим в ряды территориальной обороны снаряжение и форма выдаются не сразу. Для этого, по словам губернатора, необходимо добросовестно участвовать в деятельности отрядов в течение длительного времени.

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В конце мая Гладков сообщил о намерении местных властей вооружить отряды территориальной обороны. На тот момент он отмечал, что в регионе были сформированы семь батальонов, состоящие почти из 3000 человек.

Позже лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что в Госдуме захотели дать отрядам территориальной обороны приграничных регионов России право на использование стрелкового оружия. Также он отметил, что подготовка соответствующих поправок в законодательство уже ведется.

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    Никита Абрамов
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