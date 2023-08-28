Стал известен размер призовых игроков «Зенита» за победу над «Спартаком» в РПЛ

Игроки «Зенита» получили по десять миллионов рублей за победу над «Спартаком»

Объявлен размер призовых футболистов «Зенита» за победу над «Спартаком» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сумма стала известна Telegram-каналу «Мутко против».

По информации источника, вышедшие на поле спортсмены из Санкт-Петербурга заработали по десять миллионов рублей. Отмечается, что те игроки, которые остались в запасе, получили примерно в два раза меньше.

Встреча команд прошла в Москве 20 августа и завершилась со счетом 3:1. Победу петербуржцам принесли дубль Вендела и гол Матео Кассьерры на последних минутах игры. В составе хозяев отличился Александр Соболев, реализовавший пенальти.

После шести туров действующий чемпион страны «Зенит» занимает вторую строку в турнирной таблице. «Спартак» располагается на седьмом месте.