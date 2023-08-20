«Зенит» победил «Спартак» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1 в матче пятого тура РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Победу петербуржцам принес дубль Вендела и гол Матео Кассьерры на последних минутах игры. В составе хозяев отличился Александр Соболев.

Победа помогла действующему чемпиону России заработать десять очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Москвичи с девятью очками располагаются на шестом месте.