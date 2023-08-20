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21:32, 20 августа 2023Спорт

«Зенит» победил «Спартак» в матче РПЛ

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1 в матче пятого тура РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Победу петербуржцам принес дубль Вендела и гол Матео Кассьерры на последних минутах игры. В составе хозяев отличился Александр Соболев.

Победа помогла действующему чемпиону России заработать десять очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. Москвичи с девятью очками располагаются на шестом месте.

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