Daily Mail: ФИФА захотела дисквалифицировать главу испанского футбола на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет дисквалифицировать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на 15 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что это максимально возможный срок отстранения, предусмотренный в подобной ситуации. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА временно освободил Рубиалеса от исполнения его обязанностей. Отстранение рассчитано на 90 дней. Оно вступает в силу с 26 августа и продлится до начала дисциплинарного производства, открытого в отношении функционера.

24 августа ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. Позднее бывшая футболистка сборной Испании Ана Ромеро призвала его покинуть федерацию.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.