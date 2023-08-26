ФИФА отстранила главу испанского футбола за поцелуй спортсменки на ЧМ

ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй спортсменки на женском чемпионате мира

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил главу Королевской испанской фубольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй спортсменки из национальной команды на чемпионате мира 2023 года среди женщин. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Отстранение рассчитано на 90 дней. Оно вступает в силу с 26 августа и продлится до начала дисциплинарного производства, открытого в отношении функционера. Ему также запрещено приближаться к футболистке Хенивер Эрмосо, которую он поцеловал.

24 августа ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса из-за инцидента на турнире. Позднее бывшая футболистка сборной Испании Ана Ромеро призвала его покинуть федерацию.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.