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10:27, 29 августа 2023Спорт

Аргентинский легионер клуба РПЛ объяснил желание получить российское гражданство

Аргентинец из «Оренбурга» Мансилья заявил, что хотел бы сыграть за Россию

Фото: Unsplash

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Хавьер Мансилья объяснил желание получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, он хотел бы попасть в сборную России. «А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — отметил Мансилья.

27 августа легионер другого клуба РПЛ — «Ахмата» — Мохамед Конате получил российское гражданство. Супруга игрока является уроженкой Сибири.

Мансилья играет за «Оренбург» с лета 2022 года, он никогда не выступал за национальную сборную Аргентины. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в РПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.

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    Алексей Гусев
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