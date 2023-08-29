Аргентинский легионер клуба РПЛ объяснил желание получить российское гражданство

Аргентинец из «Оренбурга» Мансилья заявил, что хотел бы сыграть за Россию

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Хавьер Мансилья объяснил желание получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, он хотел бы попасть в сборную России. «А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими», — отметил Мансилья.

27 августа легионер другого клуба РПЛ — «Ахмата» — Мохамед Конате получил российское гражданство. Супруга игрока является уроженкой Сибири.

Мансилья играет за «Оренбург» с лета 2022 года, он никогда не выступал за национальную сборную Аргентины. В нынешнем сезоне он провел четыре матча в РПЛ, в которых отметился одной голевой передачей.