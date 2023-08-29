Стало известно о взрывах в Черниговской области Украины

«Страна.ua»: в Новгород-Северском районе Черниговской области произошли взрывы

Стало известно о взрывах Черниговской области Украины. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что взрывы были зафиксированы в Новгород-Северском районе региона.

Ранее сообщалось об ударе Вооруженных сил России по промышленному объекту в Полтавской области Украины. До этого также появлялась информация о мощных взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области.