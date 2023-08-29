В России появится новый завод по производству военных дронов

В Ростове-на-Дону появится завод «Робоавиа» по производству военных дронов

В Ростове-на-Дону появится новый завод по производству военных дронов, сообщил российский разработчик и производитель военных дронов «Робоавиа» (Симферополь). Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил руководитель московского представительства Валентин Киселев, компания планирует расширить мощности. Он указал, что предприятие в Симферополе сейчас может создавать до 16 дронов в месяц. «Мы планируем расширение — открыть завод в Ростове-на-Дону, где будет ежемесячно производиться около 48 бортов», — подчеркнул он.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что к 2024 году Россия должна выйти на производство 18 тысяч крупных и средних гражданских беспилотников. Он отметил, что эта цифра не учитывает дроны весом менее одного килограмма, которые, по его словам, планируется собирать «десятками тысяч».

