Дроздов заявил, что обращался в больницу для комплексной проверки здоровья

Известный 86-летний телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов прокомментировал слухи о госпитализации. В беседе с ТАСС он заявил, что обратился в больницу для комплексной проверки здоровья, при этом чувствует себя хорошо.

«Пожилым людям нужно лечиться, лечиться и еще раз лечиться. Следую этим заветам. Сейчас прохожу комплексную проверку здоровья», — отметил Дроздов. Он также добавил, что чувствует себя хорошо и всегда «с прекрасным настроением».

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Николая Дроздова госпитализировали в одну из столичных клиник для обследования.

В январе телеведущий попал в больницу с многочисленными переломами ребер. Профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете. В начале февраля телеведущего выписали из больницы. В июле Дроздов снова попал в больницу. Причиной стали боли в желудке и кишечнике.