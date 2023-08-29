Стилистка раскрыла правильные способы ухода за одеждой

Стилистка Лиз Тейш из Нью-Йорка раскрыла правильные способы ухода за одеждой. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом thenewyorkstylist рассказала, что вещи, за которыми можно ухаживать исключительно сухим методом, необязательно относить в химчистку. Вместо этого она посоветовала стирать изделия на деликатном режиме холодной водой.

«Если вы все-таки приняли решение отнести одежду в химчистку, обязательно снимите все пластиковые элементы, поскольку этот материал портит ткань. Кроме того, обязательно убирайте вешалки, на которых вам отдают вещи, чтобы они не повредили их», — предупредила она.

В заключение Тейш порекомендовала возвращать вешалки в химчистку и не использовать целлофановые пакеты, в которые прячут изделия. «Так вы сэкономите деньги и спасете планету», — объяснила блогерша.

Ранее сотрудники компаний по производству бытовой техники Bosch и средств для очищения вещей Ariel перечислили главные правила при стирке одежды. В первую очередь представитель Bosch Алекс Лукас отметил важность правильного заполнения стиральной машины. По его словам, в барабане должно оставаться свободное место.