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19:22, 29 августа 2023Бывший СССР

Украине предложили единственный план спасения страны

Экс-советник Кучмы Соскин: выборы будут единственным вариантом спасения Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президентские выборы в 2024-м жизненно важны для Украины, причем это единственный вариант спасения страны. Об этом заявил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, в блоге на YouTube.

По его мнению, нынешние власти ответственны за геноцид народа Украины. При этом решить все проблемы страны Соскин предложил с помощью президентских выборов.

Он призвал отменить военное положение на всей территории страны, чтобы проведение подобной кампании стало возможным. Политик также отметил, что параллельно с этим Украина должна начать «переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на три-четыре месяца». Только после этого украинский народ «начнет жить», уверен Соскин.

Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что проведение выборов в стране в условиях военного положения невозможно. Он также объяснил, что в 2023-м выборы в стране проводиться точно не будут.

Незадолго до этого Владимир Зеленский говорил, что не держится за власть и хочет провести выборы президента Украины. При этом он указал, что проводить голосование в военное время запрещено, выразив в то же время готовность отойти от правил при соблюдении трех условий.

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    Варвара Кошечкина
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