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10:42, 29 августа 2023Бывший СССР

В ДНР объяснили отсутствие успехов ВСУ страхом окружения

Комбат Ходаковский заявил об отсутствии успехов ВСУ из-за страха окружения

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно опасается окружения своей группировки, которое может начать Российская армия, если Киев бросит все свои резервы на прорыв фронта. Об этом заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский в Telegram.

Поэтому, по словам комбата, части ВСУ регулярно перебрасываются с Запорожья под Днепропетровск, еще сильнее ослабляя потрепанную в боях группировку.

«В военной среде противника упорно ходят слухи о двухсоттысячной группировке наших войск, которая готова к применению, но точного направления удара противник пока просчитать не может, и поэтому испытывает повышенную нервозность», — также написал Ходаковский.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц заявил, что в ВСУ наблюдается нехватка людей, об этом свидетельствует то, что Киев начал отправлять в бой свои элитные подразделения.

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    Алевтина Запольская
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