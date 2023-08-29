Найден способ увеличить продолжительность жизни у женщин

Поддержание веса после 60 лет у женщин повысило шансы на долголетие вдвое

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ увеличить продолжительность жизни у женщин. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Gerontology: Medical Sciences, поддержание стабильного веса после 60 лет помогает пациенткам повысить шансы на долголетие вдвое.

В ходе работы авторы изучили данные почти 55 тысяч женщин. За весь период наблюдения 56 процентов участниц (30 тысяч человек) дожили до 90 лет и старше. Результаты показали, что испытуемые, которые потеряли как минимум пять процентов своей массы тела после 60 лет, имели меньшую вероятность прожить до 90-100 лет по сравнению с теми, кто сохранял примерно одинаковые значения веса.

У женщин, которые непреднамеренно сбросили вес, было на 51 процент меньше шансов дожить до 90 лет. Однако не коррелировало с долголетием увеличение веса на пять и более процентов по сравнению со стабильным сохранением массы тела.

Специалисты подчеркивают, что, если пожилые женщины замечают снижение веса в тот момент, когда они не пытаются похудеть, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

В августе 2023 года британские исследователи пришли к выводу, что порядок болезней в анамнезе может быть связан с продолжительностью жизни.