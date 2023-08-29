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17:36, 29 августа 2023Силовые структуры

Выдвинута версия с прячущейся у друзей фигуристкой Горбачевой

Водолазы не нашли тело пропавшей фигуристки Горбачевой, ее ищут у друзей
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Начало событий в новости Следователи показали видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой и ее поиски

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Водолазы завершили поиск пропавшей фигуристки Алины Горбачевой в Москве-реке. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, они обследовали два участка размером 30 на 30 и 50 на 50 метров, но не нашли фигуристку. Также пока не дали результатов усилия поисковиков, которые ищут Горбачеву в парковой зоне.

Между тем выдвинута версия, что она может прятаться у друзей, следователи сейчас ее проверяют, сообщает Telegram-канал Mash. Силовики намерены наведаться к каждому, кто входил в ближайший круг общения спортсменки.

Они детально восстановили маршрут Горбачевой и приступили к допросам тренеров, педагогов и родственников. Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой, а следователи возбудили уголовное дело.

Перед пропажей спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка и отправилась в парк.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

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    Любовь Ширижик
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