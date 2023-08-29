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17:17, 29 августа 2023Силовые структуры

Следователи показали видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой и ее поиски

СКР допрашивает тренеров, родных и педагогов пропавшей фигуристки Горбачевой
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Начало событий в новости К поискам пропавшей фигуристки Горбачевой подключились водолазы

Следователи детально восстановили маршрут пропавшей в Москве 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР) и предоставили запись с камеры уличного видеонаблюдения.

На кадрах видна идущая по улице девушка. Показана также работа водолазов по поиску исчезнувшей спортсменки.

Следователи приступили к допросам тренеров, педагогов и родственников, установлен круг ее общения. Спортсменку ищут 50 волонтеров, полицейские с собаками и спасатели на катерах.

На Покровской набережной нашли носки спортсменки. По ним собака взяла след. Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой, а следователи возбудили уголовное дело.

Перед пропажей спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка и отправилась в парк.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

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    Любовь Ширижик
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