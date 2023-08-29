Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:53, 29 августа 2023Силовые структуры

К поискам пропавшей фигуристки Горбачевой подключились водолазы

К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой подключились водолазы

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Водолазы привлечены к поискам пропавшей в Москве фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, спортсменку ищут 50 волонтеров, полицейские с собаками и спасатели на катерах, уточняет Telegram-канал SHOT.

На Покровской набережной нашли носки спортсменки. По ним собака взяла след. Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой, а следователи возбудили уголовное дело. Уличная видеокамера сняла, как она идет в сторону парка от «Чкалов-Арены».

Перед пропажей спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о перехвате украинского беспилотника над Черным морем

    В Киеве объяснили необходимость отказа от выборов

    Подполковник Росгвардии спас застрявших в горящем бараке пенсионеров

    Пять человек пострадали при обстреле ВСУ в Брянской области

    В Грузии захотели ограничить выдачу ВНЖ россиянам

    Apple увеличила поставки дорогих смартфонов

    Появилось видео из попавшего под обстрел ВСУ приграничного российского региона

    В правительстве Германии поддержали передачу Украине истребителей F-16

    В МИД РФ оценили усилия Папы Римского по Украине

    Тренер пропавшей 16-летней фигуристки запрещала ей общаться с родственниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости