К поискам пропавшей фигуристки Горбачевой подключились водолазы

К поискам пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой подключились водолазы

Водолазы привлечены к поискам пропавшей в Москве фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, спортсменку ищут 50 волонтеров, полицейские с собаками и спасатели на катерах, уточняет Telegram-канал SHOT.

На Покровской набережной нашли носки спортсменки. По ним собака взяла след. Прокуратура Москвы взяла под свой контроль поиски Горбачевой, а следователи возбудили уголовное дело. Уличная видеокамера сняла, как она идет в сторону парка от «Чкалов-Арены».

Перед пропажей спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.