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20:28, 29 августа 2023Россия

Стало известно об оцеплении силовиками кладбища после похорон Пригожина

«МК»: силовики оцепили на всю ночь кладбище, где похоронили Пригожина

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Пороховское кладбище Санкт-Петербурга было оцеплено силами МВД и Росгвардии, после того как завершилось прощание с бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, во время похорон на кладбище не было посетителей. После этого силовики оцепили территорию — они будут охранять кладбище всю ночь, а к утру их заменит новая смена.

В настоящее время полицейские и росгвардейцы стоят через каждые несколько метров возле кладбища. Помимо этого, как рассказал корреспондент издания, еще около трех десятков силовиков находятся около входа. Кроме того, там уже установлены рамки металлодетекторов.

Бизнесмена тайно похоронили на Пороховском кладбище ранее 29 августа. Подобный формат погребения был пожеланием родственников. Прощание с бизнесменом также состоялось в закрытом формате. Позже в сети появились кадры могилы Пригожина.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. Соболезнования родным выразил президент России.

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