Пригожина тайно похоронили в Петербурге

MSK1.RU: Евгения Пригожина похоронили в Петербурге на Пороховском кладбище

Бизнесмена Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сетевое издание MSK1.RU.

Прощание с бизнесменом также состоялось в закрытом формате.

По информации издания, Пригожина похоронили около 16:00 мск. На кладбище MSK1.RU рассказали, что непубличное проведение церемонии погребения было пожеланием родственников.

Пороховское кладбище обязано своим названием пороховому заводу, в слободе которого оно появилось в XVIII веке.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. На борту потерпевшего крушение самолета также находился командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования погибшим при крушении. О Пригожине глава государства отозвался как о талантливом человеке сложной судьбы, который добивался нужных результатов.