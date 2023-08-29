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17:48, 29 августа 2023Россия

Пригожина тайно похоронили в Петербурге

MSK1.RU: Евгения Пригожина похоронили в Петербурге на Пороховском кладбище

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бизнесмена Евгения Пригожина тайно похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сетевое издание MSK1.RU.

Прощание с бизнесменом также состоялось в закрытом формате.

По информации издания, Пригожина похоронили около 16:00 мск. На кладбище MSK1.RU рассказали, что непубличное проведение церемонии погребения было пожеланием родственников.

Пороховское кладбище обязано своим названием пороховому заводу, в слободе которого оно появилось в XVIII веке.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. На борту потерпевшего крушение самолета также находился командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования погибшим при крушении. О Пригожине глава государства отозвался как о талантливом человеке сложной судьбы, который добивался нужных результатов.

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    Алан Босиков
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