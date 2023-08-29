Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:38, 29 августа 2023Россия

C Пригожиным простились в закрытом формате

Прощание с бизнесменом Пригожиным состоялось в закрытом формате

Фото: Лев Бородин / ТАСС

Прощание с бизнесменом Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила его пресс-служба в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что желающие проститься с предпринимателем могут посетить Пороховское кладбище.

В свою очередь, портал Msk1.ru пишет, что Пригожина похоронили еще около 16:00. На кладбище сообщили, что провести погребение тайно пожелали родственники погибшего предпринимателя.

Как следует из информации на «Яндекс.Картах», до 30 августа Пороховское кладбище закрыто для посещения. По данным из открытых источников, кладбище появилось в 18 веке при слободе порохового завода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие Владимира Путина на похоронах Пригожина не планируется. Он также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о погребении бизнесмена.

Материалы по теме:
Путин впервые высказался о гибели Пригожина. Чем ему запомнился основатель ЧВК?
Путин впервые высказался о гибели Пригожина. Чем ему запомнился основатель ЧВК?
24 августа 2023
На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?
На рухнувшем самолете Пригожина летели руководители его ЧВК. Всего погибли 10 человек. Что о них известно?
24 августа 2023
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
24 августа 2023
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета. Что известно о катастрофе?
Евгений Пригожин погиб при крушении самолета.Что известно о катастрофе?
23 августа 2023

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, в том числе Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Вора в законе Хобота поместили под домашний арест по делу о статусе

    Телеведущая съела часть айсберга и разозлила пользователей сети

    Стало известно о заставшем ВСУ врасплох прорыве ВС России под Харьковом

    Власти России опровергли мнение о влиянии зависших в Индии рупий на курс рубля

    В России оценили импортозамещенный SJ-100

    Финляндия возобновит выдачу виз туристам в одном российском городе

    Женщина слишком долго смотрела на экран телефона и ослепла на один глаз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости