C Пригожиным простились в закрытом формате

Прощание с бизнесменом Пригожиным состоялось в закрытом формате

Прощание с бизнесменом Евгением Пригожиным состоялось в закрытом формате. Об этом сообщила его пресс-служба в своем Telegram-канале.

Подчеркивается, что желающие проститься с предпринимателем могут посетить Пороховское кладбище.

В свою очередь, портал Msk1.ru пишет, что Пригожина похоронили еще около 16:00. На кладбище сообщили, что провести погребение тайно пожелали родственники погибшего предпринимателя.

Как следует из информации на «Яндекс.Картах», до 30 августа Пороховское кладбище закрыто для посещения. По данным из открытых источников, кладбище появилось в 18 веке при слободе порохового завода.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что присутствие Владимира Путина на похоронах Пригожина не планируется. Он также добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о погребении бизнесмена.

23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, в том числе Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.