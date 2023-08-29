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12:05, 29 августа 2023Россия

В Кремле рассказали об отсутствии у Путина планов приехать на похороны Пригожина

Песков заявил об отсутствии у Путина планов приехать на похороны Пригожина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Присутствие президента России Владимира Путина на похоронах бизнесмена Евгения Пригожина не предусматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Песков добавил, что в Кремле не располагаются информацией «конкретно по похоронам» бизнесмена. «Решение на этот счет принимают родные и близкие», — пояснил он.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе трое членов экипажа, разбился в Тверской области. Также на борту потерпевшего крушение самолета находился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Ранее Путин выразил соболезнования родным Пригожина и других погибших при крушении самолета. Глава государства отозвался о Пригожине как о талантливом человеке сложной судьбы, который добивался нужных результатов.

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    Алан Босиков
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