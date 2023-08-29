Появились кадры могилы Пригожина

Shot показал кадры могилы Пригожина в Петербурге

Могилу бизнесмена Евгения Пригожина показали на видео. Снятый на кладбище ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Прощание с Пригожиным состоялось 29 августа.

На кадрах видно деревянный крест с табличкой, на которой указаны фамилия, имя и отчество бизнесмена, а также годы его жизни.

На опубликованных фотографиях также можно заметить надгробный памятник на могиле рядом с могилой Пригожина. Согласно надписи, там похоронен некто Виктор Евгеньевич Пригожин. По информации канала, он — отец бизнесмена.

Бизнесмена тайно похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге. На кладбище рассказали, что непубличное проведение церемонии погребения было пожеланием родственников.

23 августа бизнес-джет, в котором находился Пригожин и еще девять человек, в том числе три члена экипажа, разбился в Тверской области. Соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.