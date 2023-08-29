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13:40, 29 августа 2023Спорт

Костомаров опубликовал новое видео тренировки и предупредил о мошенниках

Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки и предупредил о мошенниках
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Кадр: Telegram-канал «Роман Костомаров»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал новое видео тренировки на протезах.

В ролике фигурист в спортивном зале на на берегу моря занимается на велотренажере. «На спорте», — написал Костомаров.

Кроме того, россиянин предупредил о мошенниках, которые заводят фейковые Telegram-каналы и от его имени проводят сборы денег. «Я ничего не собираю, будьте внимательны», — отметил Костомаров.

22 августа спортсмен впервые вышел на лед после ампутации. Он принял участие в номере с супругой Оксаной Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи в ледовом дворце «Айсберг».

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Алексей Гусев
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