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17:43, 29 августа 2023Ценности

Слава назвала трусами звездных пациентов хирурга Хайдарова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) назвала трусами звездных пациентов хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике исполнительница заявила, что выявлено уже более 100 недовольных работой врача пациентов. «Взял бы, заплатил бы уже компенсацию и извинился. Уже более 100 случаев. Я хочу обратиться к артистам, которые делали у него операции и которые молчат. Вы — трусы», — высказалась артистка.

Помимо этого, звезда добавила, что знаменитости, которые также пострадали от манипуляций Хайдарова и не решились в этом признаться, могли бы помочь многим потерпевшим. «Вы видите, какая заварушка пошла и сколько пострадавших девчонок. Вы бы помогли нам сейчас в этом деле», — посетовала она.

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В заключение Слава призналась, что из-за возникшего скандала, связанного с неудачной пластической операцией, начала употреблять алкоголь в чрезмерных дозах. «Успокоительные таблеточки надо будет попить, потому что из-за этого случая я начала реально пить», — рассказала она.

Ранее в августе певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На признание Славы отреагировала Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.

Врач, в свою очередь, заявил, что выполнил работу профессионально, а артистки вымогают у него крупную сумму денег. На его сторону встали отечественные звезды, которые тоже успели побывать его клиентами, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка и другие.

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    Екатерина Ештокина
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