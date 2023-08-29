В Литве призвали не превращать закрытие КПП на границе с Белоруссией в спорт

Президент Литвы призвал не делать спорт из закрытия КПП на границе с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не устраивать кампанию из приостановки работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом он высказался во время посещения пограничной зоны, передает ТАСС.

Глава государства посоветовал не превращать закрытие КПП «в своего рода спорт» и индивидуально оценивать каждый случай. Науседа подчеркнул, что решение о закрытии погранпереходов должно быть взвешенным. «Надо оценивать неудобства для жителей, возможные потери», — пояснил президент.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла о готовности временно закрыть два КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией. До этого власти прибалтийской республики уже закрывали два из шести погранпунктов на литовско-белорусском кордоне, а глава МВД выступала с призывом подготовиться к полному закрытию границы с Белоруссией вместе со странами-союзниками региона.