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18:38, 29 августа 2023Экономика

В России заявили о невозможности сделать полностью отечественный самолет

Авиаэксперт Величко: импортозамещенный SJ-100 имеет французские двигатели

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Импортозамещенный Superjet New (обновленная версия Sukhoi Superjet 100) собран не только из отечественных комплектующих, напомнил в разговоре с журналистами «Говорит Москва» руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко.

«Двигатели на нем французские, часть систем тоже импортные», — пояснил авиаэксперт. Он заявил, что в России «в принципе невозможно» сделать самолет, полностью состоящий из отечественных деталей. Как ожидает Величко, недостающие комплектующие России будут поставлять Китай, Гонконг и другие «дружественные, лояльные» государства.

Начать массовое производство SJ-100 получится минимум через восемь месяцев, добавил эксперт. Необходимо сначала наладить серийный выпуск авионики и бортовых систем, которые сейчас находятся лишь в стадии разработки. Кроме того, все эти комплектующие должны пройти сертификацию, то есть просто так поставить их не удастся.

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29 августа «Ростех», головная компания производителя SJ-100 ПАО «Яковлев», сообщил, что опытный образец лайнера совершил первый полет. Подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость в воздухе.

Предполагается, что второй опытный образец Superjet New с российскими двигателями ПД-8 совершит первый полет в ближайшее время. Установки проходят стендовые и летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. Дату события неоднократно переносили.

В конце прошлого года говорилось, что первый полет импортозамещенной версии SSJ 100 с российскими двигателями состоится в марте 2023 года. В марте премьер-министр Михаил Мишустин утверждал, что обновленный SSJ полетит в течение трех месяцев, а в апреле утверждалось, что обновленная версия поднимется в воздух в мае. В июне первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что подготовка к полету выходит на финишную прямую, но пока только со старыми двигателями.

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    Софья Ермакова
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