Вратарь «Зенита» оценил возможность прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Игрок «Зенита» Адамов рассказал, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов рассказал о своих расходах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам игрока, в обычный месяц он не тратит больше 500 тысяч рублей. «Но бывают покупки большие, отпуск, например. Тогда трачу», — отметил Адамов. Он также положительно оценил возможность прожить одному на 50 тысяч рублей в месяц.

25-летний Адамов — воспитанник академии «Краснодара». В июле этого года он стал игроком «Зенита». Он пока не провел ни одного матча за сине-бело-голубых.

В июле эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, сколько денег тратит в месяц. По словам игрока, его расходы превышают 500 тысяч рублей. Он также отметил, что смог бы прожить на 75 тысяч рублей в месяц, но не на 50.